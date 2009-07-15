Україна розкаже у Брюсселі про інцидент у грецькому посольстві
Єлісєєв не виключає інших випадків
|Костянтин ЄЛІСЄЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, який вчора особисто мав бесіду з послом Греції в Україні.
«Посол Греції запевнив, що на даному етапі триває внутрішнє розслідування зазначеного інциденту, знімаються усі пояснення, і як тільки будуть отримані результати, посол пообіцяв поінформувати про це українське суспільство», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.
Він також повідомив, що сьогодні має відбутися зустріч посла з В.МАЛЄЙ.
Він висловив сподівання, що в ході цієї зустрічі цей прикрий інцидент буде врегульовано.
Крім того, К.ЄЛІСЄЄВ пообіцяв поінформувати про цей інцидент представників Європейського Союзу.
«Завтра у Брюсселі я обов’язково доведу до відома про цей інцидент європейських чиновників. Хочу запевнити, що по всіх інстанціях ми відреагуємо адекватно», - запевнив дипломат.
Він також повідомив, що українська сторона отримала матеріали стосовно цього інциденту. «На жаль, доки існуватиме візовий режим, навіть суперлібералізований, подібні прикрі випадки будуть траплятися», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, зауваживши, що найкращим виходом із ситуації є запровадження безвізового режиму.
Як повідомляв УНІАН, В.МАЛЄЙ у Консульстві Греції в Києві відмовили у туристичній візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції.
Консул Дімітріос МІХАЛОПУЛОС, розповіла В.МАЛЄЙ, "ляпнув моїм паспортом по столі, гепнув рукою... І раптом – я ледве повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячився й почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що нас розділяла й кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а потім долонею – наче намагався дати ляпас... Я була шокована й не могла вимовити ні слова... Почувши лайку й гупання, до нас із іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і залишила приміщення".