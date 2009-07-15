У БЮТ радять підприємцям об'єднуватися в системних організаціях

Народний депутат України (БЮТ), голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає за створення саморегулюючих організацій в українському бізнесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні під час брифінгу.

За словами депутата, це дасть можливість підприємствам відстоювати свої інтереси «не поодинці», а в системних організаціях, які матимуть ряд функцій державного контролю. Крім того, створення таких організацій сприятиме формуванню відповідальності бізнесу перед споживачем і державою, вважає депутат.

Наприклад, у рамках створення зон вільної торгівлі бізнес повинен дати замовлення щодо тих привілеїв, які необхідно відстоювати для своєї країни у СОТ. Для цього необхідна чітка система діяльності саморегулюючих організацій, які б делегували інтереси бізнесу, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, сьогодні держконтроль є достатньо дорогим та неефективним методом контролю. «Він більше має репресивні механізми, ніж механізми створення бізнес-клімату», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Серед недоліків саморегулюючих організацій Н.КОРОЛЕВСЬКА називає бар`єри для конкуренції всередині бізнесу. «Якщо організації одержують ряд регулюючих функцій з боку держави, вони можуть тим самим вибудовувати додатковий бар`єр (у добросовісній конкуренції – УНІАН). Також є загроза корумпованості саморегулюючих організацій.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА не виключає можливих труднощів при введенні норми про саморегулюючі організації. «Я розумію, що буде дуже складно забрати частину функцій у чиновника і передати їх саморегулюючій організації», - сказала депутат, додавши, що в Україні вже були спроби створити "кишенькові" саморегулюючі організації.