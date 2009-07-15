Завтра - позачергове засідання ВР

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України розпочнеться у четвер, 16 липня, о 10.00.

Як повідомили УНІАН в інформуправлінні апарату ВР, відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради, у парламенті зареєстрована ініціатива 151 народного депутата, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України, щодо проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

У зв`язку з цим голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомляє, що позачергове пленарне засідання розпочнеться у четвер, 16 липня, о 10.00.

Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій розпочнеться о 9.30 того ж дня.

Відповідно до розпорядження голови ВР про скликання позачергового пленарного засідання 16 липня, до порядку денного засідання за пропозиціями 151 народного депутата включено такі питання:

про складення присяги народним депутатом України Олегом ТИЩЕНКОМ;

про проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України (реєстр. № 4735-1-П);

про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків (реєстр. № 4630);

про проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (реєстр. № 4177);

про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України (реєстр. № 4741);

про проект закону про ратифікацію Угоди про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (реєстр. № 0133);

про проект закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (реєстр. № 4720).