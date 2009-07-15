Депутати розіграли між собою 17 квартир

У Верховній Раді України розподілено 17 квартир між народними депутатами, які їм надані як службове житло.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Валерій КАМЧАТНИЙ.

Він зазначив, що відповідно до рішення комітету ці квартири переведені у ранг службових, тобто після того як буде завершена “каденція парламенту, ці квартири мають бути повернуті до житлового фонду Верховної Ради України”.

В.КАМЧАТНИЙ повідомив, що було звернення понад 50 народних депутатів щодо отримання службового житла, але оскільки у парламенті було у наявності лише 17 квартир, то вони розподілялися шляхом жеребкування.

За його словами, без жеребкування були виділені квартири чотирьом депутатам, двоє з яких є інвалідами другої групи - Микола РУДЧЕНКО (фракція Блоку Литвина), Олександр ЧЕРНОМОРОВ (фракція Партії регіонів), учаснику бойових дій Юрію САМОЙЛЕНКУ (фракція Партії регіонів) і Спірідону КІЛІНКАРОВУ (фракція КПУ), який має “рекордну кількість дітей серед народних депутатів України”.

Він зазначив, що решта депутатів брали участь у жеребкуванні. Серед тих, кому “повезло й він отримав папірець з написом квартира”, - Валерій БОНДИК, Юлія КОВАЛЬОВА, Микола ДЕМЯНКО, Юрій КОЛОЦЕЙ, Ірина ГОРІНА, Григорій МАНЬКОВСЬКИЙ, Володимир ДЕМИДКО, Валерій БЕВЗЕНКО (усі - з фракції Партії регіонів), Юрій ПОЛУНЄЄВ, Валерій БАБЕНКО, Іван СІДЕЛЬНИК, Василь КРАВЧУК (усі - з фракції БЮТ), Сергій ХРАПОВ (фракція КПУ).

На запитання, чому в списку немає жодного народного депутата від НУ-НС, В.КАМЧАТНИЙ відповів, що “їх лише кілька чоловік подали заяви, але їм не пощастило під час жеребкування”.

За його словами, цей розподіл квартир дасть можливість зекономити кошти Верховної Ради, оскільки один день проживання в готелі “Київ” обходиться у 400 гривень, тобто на місяць за одного депутата парламент має сплачувати близько 12 тисяч гривень.