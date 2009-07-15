Експерт лякає Януковича, що той може втратити харизму

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, оцінюючи дії Партії регіонів у Верховній Раді, попереджує політиків про зростання протестних настроїв у суспільстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, народні депутати «якісно навчилися паралізувати роботу органів влади», зокрема, блокувати трибуни, серверні та електрощитові.

«Судячи з усього, на їхню думку, в цьому й полягає головна суть української демократії», - сказав експерт. Водночас, він вважає, що суспільство вже не готове сприймати подібне брутальное тлумачення поняття демократії.

«От чому серед електорату зростають протестні настрої й намітилася тенденція затребуваності відповідальної політичної сили, готової повністю піти від демагогії. Більш того, суспільство цілком готове до якогось відкоту до авторитаризму, до посилення вертикалі влади, навіть на шкоду класичним громадянським правам і свободам», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, політикам варто замислитись над зміною суспільних запитів і визначитися з власними запитами і потенціалом. «Політики відверто недооцінюють протестні настрої виборця. Це не стосується рівня підтримки так званих «третіх кандидатів», а перш за все це стосується якісної оцінки діяльності або бездіяльності тих, кого електорат підтримував на минулих виборах», - вважає політолог.

За його словами, «таким політикам, як (лідер Партії регіонів) Віктор ЯНУКОВИЧ, варто визначитися зі своїми запитами і пріоритетами, - інакше він може поступово втратити ту харизматичність, яка робила його одним із найпривабливіших кандидатів у Президенти».

Як повідомляв УНІАН, з кінця червня фракція Партії регіонів у Верховній Раді блокує роботу парламенту.