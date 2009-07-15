Завтра Литвин звернеться до людей

Зранку у парламенті

Завтра об 11.00 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернеться до людей (вул.Грушевського, 5, брифінг-холл). Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, вхід журналістів за картками акредитації через 1-й під’їзд. Як повідомляв УНІАН, на завтра заплановано проведення позачергового пленарне засідання Верховної Ради України, що має розпочатись о 10.00. Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій розпочнеться о 9.30.

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