«Колядника» Зварича суд залишив під арештом

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА ще на два місяці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Водночас, на запитання, чи буде Генпрокуратура оскаржувати рішення Апеляційного суду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи проти колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ, у прес-службі відповіли, що Генпрокуратура поки не отримувала зазначеного судового рішення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова Ігоря ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. Нині він перебуває під вартою.

*** Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ. 19 травня Т.ДУРДИНЦЯ, відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва, було оголошено в міжнародний розшук.