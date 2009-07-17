Пинзеник: зараз на календарі - 2003 рік

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник заявляє, що українську економіку за період кризи відкинуло на 5 років назад.

"За ці півроку нашу економіку відкинуло на 5 років назад. Зараз на календарі 2003 рік", - сказав Пинзеник в інтерв`ю "Фокусу".

У той же час, за його словами, до кінця нинішнього року показники трохи покращаться, і економіка вийде "у 2004-й рік".

"У IV кварталі не буде таких темпів, як -20% ВВП (у I кварталі цього року). Показник буде приблизно -10%", - пояснив Пинзеник.

Крім того, за прогнозами екс-міністра, "гривня буде зміцнюватися, але не в найближчій перспективі".

"Зараз я, навпаки, побоююся загрози девальвації через дефіцит бюджету, що постійно зростає. Сьогодні, за моїми оцінками, він становить більше 13% ВВП. Це величезна сума, і якщо на її покриття змусить піти Нацбанк, нас чекає велика небезпека", -- сказав він.

"Друкарський верстат - це умовне поняття. Випуск зайвих грошей відбувається в безготівковій формі. Але від появи "вигаданих" грошей ні люди, ні економіка не стають багатшими! Емісія - це фіговий листок, вона руйнує в будь-якій формі, оскільки породжує незабезпечений попит на товари і валюту", - додав Пинзеник.

На питання, чи переживе економіка президентські вибори під час кризи, він відповів:

"Економіка переживе все! Вона обов`язково викарабкається. Питання лише в ціні і часі. На жаль, для країни будь-які вибори - стихійне лихо, тому що у політиків взагалі зникає бажання приймати будь-які рішення".

Українська правда