Тимошенко підвела базу для «історичного» рішення парламенту

Уряд сьогодні на засіданні схвалив проект закону про Великий державний герб України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено одноголосно всіма членами уряду.

«Для нашого уряду це є послідовною стратегічною важливою роботою, і ми сьогодні можемо вийти з проектом закону про Великий державний герб», - сказала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, нагадавши, що на попередньому засіданні уряду були схвалені два законопроекти – про Держаний гімн та про Державний прапор України.

За словами прем’єр-міністра, проект Великого державного гербу поєднує всю історію України, найкращі віхи та етапи її розвитку.

«Ми маємо в такому загальному, логічному гармонійному зібранні як раз і дух нашої держави», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також звернула увагу на те, що у запропонованому фахівцями Великому державному гербі також віддзеркалені символи як Західної, так і Східної України.

У свою чергу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК наголосив, що законопроект про Великий державний герб України є конституційним, у зв’язку з чим з його ухвалення повинні проголосувати дві третини депутатів.

За його словами, після ухвалення законопроекту урядом він буде направлений до Верховної Ради.

«Це буде історичне рішення цього складу парламенту», - у свою чергу додала Ю.ТИМОШЕНКО.