Мороз назвав умови, на яких підтримає Симоненка на виборах
Вже провели консультації
Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає, що ліві сили підтримають єдину кандидатуру на президентських виборах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.
За даними прес-служби, з ініціативи комуністів були проведені консультації між керівництвом Комуністичної та Соціалістичної партій України. У ході консультацій обговорено пропозиції щодо створення блоку лівих сил і першого кроку в цьому напрямку – підтримки представника КПУ єдиним кандидатом у Президенти України.
На переконання О.МОРОЗА, підтримка єдиної кандидатури можлива задля об’єднання лівих сил. “При цьому потрібно укласти угоду про спільний блок на наступних парламентських і місцевих виборах. Це побажання виборців, що звучить повсюдно. В угоді слід обумовити квотне представництво в передвиборчих списках партій, що входять до блоку, беручи за основу результати виборів 2007 року”, - передає слова О.МОРОЗА прес-служба СПУ. На його думку, угода має передбачати можливість кожної партії при проходженні в парламент та місцеві ради відстоювати і узгоджені блоком позиції, і програмні цілі партій – суб’єктів блоку.