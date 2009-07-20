Мороз назвав умови, на яких підтримає Симоненка на виборах

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає, що ліві сили підтримають єдину кандидатуру на президентських виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

За даними прес-служби, з ініціативи комуністів були проведені консультації між керівництвом Комуністичної та Соціалістичної партій України. У ході консультацій обговорено пропозиції щодо створення блоку лівих сил і першого кроку в цьому напрямку – підтримки представника КПУ єдиним кандидатом у Президенти України.

На переконання О.МОРОЗА, підтримка єдиної кандидатури можлива задля об’єднання лівих сил. “При цьому потрібно укласти угоду про спільний блок на наступних парламентських і місцевих виборах. Це побажання виборців, що звучить повсюдно. В угоді слід обумовити квотне представництво в передвиборчих списках партій, що входять до блоку, беручи за основу результати виборів 2007 року”, - передає слова О.МОРОЗА прес-служба СПУ. На його думку, угода має передбачати можливість кожної партії при проходженні в парламент та місцеві ради відстоювати і узгоджені блоком позиції, і програмні цілі партій – суб’єктів блоку.