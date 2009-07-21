Ющенко побажав Байдену привезти додому з України "сильні враження"

13:39, 21 липня 2009
Політика
1788 0

"Ви знаходитеся в європейській країні"

На початку зустрічі Президента України та віце-президента США, яка відбувається у рамках робочого візиту Джозефа Байдена до України, Віктор Ющенко привітав  Дж. Байдена  з його першим візитом до України.

«Я хотів би, щоб Ви  привезли додому з України сильні враження. Ви знаходитеся в європейській країні, де панує демократія і де відбуваються дуже важливі процеси», – наводить слова голови держави головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента. Ющенко також зазначив, що у здійсненні внутрішніх реформ Україна просувається вперед.  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter