Ющенко побажав Байдену привезти додому з України "сильні враження"

На початку зустрічі Президента України та віце-президента США, яка відбувається у рамках робочого візиту Джозефа Байдена до України, Віктор Ющенко привітав Дж. Байдена з його першим візитом до України.

«Я хотів би, щоб Ви привезли додому з України сильні враження. Ви знаходитеся в європейській країні, де панує демократія і де відбуваються дуже важливі процеси», – наводить слова голови держави головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента. Ющенко також зазначив, що у здійсненні внутрішніх реформ Україна просувається вперед.