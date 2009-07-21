Ющенко зустрів Байдена

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО зустрів віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА, який перебуває в Україні з робочим візитом, на ганку біля Секретаріату Президента.

Про це УНІАН повідомили в Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

До складу української делегації на час візиту віце-президента США увійшли: глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, т.в.о. міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, т.в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Олег ШАМШУР, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, керівник офісу Президента Руслан ДЕМЧЕНКО.