Партія регіонів не проти вето на Бюджетний кодекс
"Законопроект ухвалений без нашої участі"
Фракція Партії регіонів не голосуватиме за подолання вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Про це повідомив в інтерв’ю агентству УНІАН перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
Він нагадав, що фракція Партії регіонів не голосувала за даний законопроект і він “був ухвалений без нашої участі”. “Тому в нас немає жодних підстав сьогодні говорити про подолання вето Президента України на цей закон”, - додав О.ЛАВРИНОВИЧ. “За нашим переконанням, він (йдеться про нову редакцію Бюджетного кодексу – УНІАН) спрямований більше на концентрацію фінансових потоків і владних повноважень в Києві, а не на децентралізацію, як це декларувалося його лобістами”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, учора, 20 липня, Президент України застосував право вето до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».