ПР не радить Ющенку користатися ветом зайвий раз

Перший заступник голови Верховної Ради України переконаний, що в разі прийняття парламентом закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України” і ветування його главою держави, це вето буде подолано.

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив в інтерв’ю УНІАН.

Він не виключив, що даний законопроект ВР розгляне в другому читанні на позачерговій сесії 24 липня. За словами першого віце-спікера, “законопроект готувався трьома фракціями, і зрозуміло, що після його ухвалення, якщо б раптом Президенту України захотілося скористатися правом вето, то воно буде жити не більше кількох днів після висловлення зауважень Президента України, які надійдуть до парламенту”. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ додав: “Зрозуміло, що це вето буде подолано”.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що при підготовці законопроекту до другого читання було запропоновано не змінювати порядок створення виборчих комісій, хоча на сьогодні “є певні проблеми щодо ефективності роботи комісій”. Він зазначив, що із законопроекту вже вилучено норму про формування комісій фракціями.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України”.

6 липня заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ в інтерв’ю журналістам заявив, що ці зміни виглядають як змова між фракціями Партії регіонів та БЮТ.

І.ПОПОВ підкреслив, що Президент заветує закон, якщо, зокрема, не будуть змінені підходи щодо формування виборчих комісій.

За його словами, «якщо закон буде відповідати інтересам лише двох політичних сил, то, звичайно, Президент України поверне його на доопрацювання у Верховну Раду».