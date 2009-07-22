Янукович: Партія регіонів зацікавлена у чесних виборах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і віце-президент США Джозеф БАЙДЕН обмінялися думками щодо нинішньої ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНКОВИЧА і Дж.БАЙДЕНА, що відбулась сьогодні у Києві в рамках робочого візиту віце-президента США в Україну.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Дж.БАЙДЕН поінформував його про своє бачення ситуації в Україні, зокрема, стан справ в економіці, відносини з Міжнародним валютним фондом, дотримання демократичних принципів.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі наголосив, що очолювана ним політична сила найбільше зацікавлена і спрямовую свою діяльність на забезпечення чесних і прозорих виборів Президента, що мають невдовзі відбутися в Україні.

“Ми зацікавлені у тому, щоб в Україні були представлені міжнародні спостерігачі, які можуть створити рівні умови для усіх кандидатів у Президенти”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, серед інших актуальних питань сторони обговорили проблеми енергетичної безпеки України.

“Дуже важливо для України будувати прозорі стосунки зі стратегічними партнерами з Росії та Європейським Союзом”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомила журналістам заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ і Дж.БАЙДЕН не обговорювали відносини України з НАТО.