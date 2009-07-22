ДАІ перехопила ще дві машини з крилатими ракетами ЧФ

Співробітники ДАІ Севастополя зупинили дві машини Чорноморського флоту, які перевозили протикорабельні крилаті ракети "Малахіт", повідомляє "Українська правда". Як повідомив виданню співрозмовник у ДАІ, ракети перевозилися під охороною, але без супроводу пожежних.

За словами джерела, російські військові стверджували, що везуть тільки запчастини до ракет, проте при огляді автомобілів з`ясувалося, що це не так.

Інцидент став вже другим за останній місяць. 10 липня в Севастополі затримали колону з трьох "КрАЗів", в яких російські моряки везли крилаті ракети з однієї військової частини в іншу.

Тоді був складений акт про порушення угоди "Про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України", а машинам з ракетами довелося повернутися в пункт відправлення.