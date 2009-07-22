Литвин про коаліцію, критиканів і запас жиру

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН визнає, що в діяльності коаліції є певні труднощі.

Про це він заявив під час ефіру на 5-му каналі.

«Те, що сьогодні є складнощі з коаліцією, для мене це абсолютно не секрет», - сказав він. Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, він особливо цим не переймається, оскільки для нього головне: є дієва робота парламенту чи її немає. «Кажуть, що сьогодні немає коаліції. Це і коню зрозуміло, що її немає», - сказав він. При цьому спікер паламенту всім критиканам порадив запропонувати свій варіант коаліції. «Запропонуйте, дайте свою програму», - сказав Голова ВР.

В.ЛИТВИН вважає, що криза ніяким чином не вплинула на життя українських депутатів.

«Навряд чи їх криза дістала. Запас є ще величезний. Жирок нагуляний непогано», - сказав він. Голова ВР вважає, що якби депутати справді відчували кризу, то не було б того безглуздя, яке ми сьогодні спостерігаємо. «Так можна тільки з жиру біситися, іншого пояснення я не знаходжу», - сказав він.