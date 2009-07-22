Якщо ВР не прийме вимоги Партії регіонів, сесії не буде

Партія регіонів дасть можливість провести позачергову сесію Верховної Ради у п`ятницю, 24 липня, якщо першим питанням порядку денного розглядатиметься питання про підвищення соціальних стандартів.

Про це перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив УНІАН.

Говорячи про можливість блокування позачергової сесії парламенту, він зазначив: “В мене є підстави сподіватися, що буде розуміння, а якщо не буде розуміння, то не буде ніякої сесії”.

О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сподівання, що в п’ятницю не потрібно буде блокувати трибуну парламенту для того, “щоб стало зрозуміло, що першим має розглядатися питання щодо соціальних стандартів”. “Сподіваюсь, що воно буде поставлено першим без додаткових дій, які б привернули увагу до того, що потрібно обов’язково виконувати в Україні ті закони, які є чинними і стосуються захисту всіх громадян України”, - додав перший віце-спікер.

Він вважає, що “це питання має бути розглянуте першим в спокійному режимі і має бути прийнято рішення”.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів з початку липня блокувала роботу парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. “Регіонали” розблоковували трибуну і президію ВР лише для прийняття кількох рішень.

16 липня голова ВР Володимир ЛИТВИН закрив четверту сесію.

Позачергова сесія ВР запланована на 24 липня за ініціативи фракції БЮТ.