Литвин: не ПР збирала сесію - не їй диктувати порядок денний

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє скликати позачергову сесію парламенту для розгляду законопроекту про підвищення соціальних стандартів, якщо фракція Партії регіонів ініціює її проведення.

Про це він заявив учора в прямому ефірі на “5-му каналі”, коментуючи вимоги депутатів від фракції Партії регіонів 24 липня на позачерговій сесії ухвалити відповідний законопроект.

В.ЛИТВИН нагадав, що фракція БЮТ виступила з ініціативою провести позачергову сесію ВР 24 липня, визначила порядок денний, і керівники фракцій на засіданні Погоджувальної ради не можуть змінити цей порядок денний.

Крім того, додав голова ВР, підписи 150-ти народних депутатів також не можуть бути відкликані.

«Це велике фарисейство – те, що пропонують, і наполягають на тому, щоб був розглянутий законопроект про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Воно полягає у тому, що депутати, які про це так гаряче говорять, жодної пропозиції не подали», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН зауважив, що їм потрібен не закон, а «сам процес», і розмови про те, як вони захищають українців.

«Якщо хочуть, то вони можуть і повинні продемонструвати це, зібравши 150 підписів, і в межах 7 днів це питання буде поставлене на розгляд (парламенту). Я пропонував це неодноразово. Але вони блокують трибуну і водночас вимагають прийняття рішення», - додав він.