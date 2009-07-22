Литвин: навіть коню зрозуміло, що коаліції немає

Спікер Володимир Литвин закликає політиків запропонувати програму, навколо якої політичні сили можуть консолідуватися.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Кажуть, що немає коаліції – це й коню зрозуміло, що коаліції немає", - зазначив спікер.

"У мене виникає питання – якщо немає, то ви запропонуйте. Чому я повинен підкладати руки, витримувати цю критику? Запропонуйте, дайте свою програму", - заявив Литвин.

"Кажуть – у нас програма є, ми її не хочемо показувати, щоб над нею не насміхалися. Якщо це серйозна програма, то, я думаю, всі будуть її читати. А потім будуть підстави говорити про те, що під цю ідею, під ці напрацювання треба консолідуватися всім", - наголосив він.

Відповідаючи на питання, чи відобразилася криза на народних депутатах, глава парламенту зазначив: "Я думаю, навряд чи криза дістала. Запас є ще величезний, жирок нагуляний непоганий і якби відчували, то не було б того безглуздя, того безчестя, яке ми спостерігаємо".

Українська правда