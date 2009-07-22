Луценко привітав оперів СБУ, які піймали Пукача

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розраховує, що арешт колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА дозволить встановити організаторів та замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я особисто хотів би привітати усіх оперативних працівників СБУ з цією удачею і сподіватися на те, що слідство Генеральної прокуратури здобуде докази щодо замовників та організаторів цього найрезонанснішого в Україні вбивства», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр вважає затримання О.ПУКАЧА гарною новиною для всіх, хто «переживає за справедливість у справі Г.Гонгадзе і за те, щоб відповідали не лише виконавці вбивства, але і його організатори».

Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу на те, що в операції із затриманням О.ПУКАЧА брали участь лише оперативні групи СБУ, оскільки у 2005 році Президент України позбавив МВС всіх пристроїв технічного стеження.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачуваний в організації вбивства журналіста Г.Гонгадзе О.ПУКАЧ був затриманий 21 липня ввечері в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області.

О.ПУКАЧ доставлений до Києва і перебуває під арештом. З ним працюють слідчі Генпрокуратури.