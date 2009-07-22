Тимошенко сьогодні перепише фінплан Нафтогазу

Уряд України планує сьогодні відкоригувати фінансовий план НАК “Нафтогаз України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну.

Крім того, вона відзначила, що сьогодні планується також прийняти рішення для забезпечення збільшення статутного капіталу компанії.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» з профіцитом 3,8 млрд. грн.

Виконувач обов`язків міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що цей профіцит розрахований без урахування закачування газу до сховищ у 2009 році.

Водночас, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що розроблений за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА план реформування газового сектору дасть можливість скоротити дефіцит НАК «Нафтогаз України» цього року на 30 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.