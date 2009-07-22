Тимошенко каже, що економіка почала реанімуватися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні можна зробити висновок, що економіка України починає поступово реанімуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

Підставою для такого висновку можна вважати, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, поступове поліпшення економічних показників, зокрема, зростання промвиробництва у червні порівняно з травнем на 3,1%.

«Вже четвертий місяць ми спостерігаємо стабільне, крок за кроком, незначними темпами, проте переконливе зростання обсягів промвирбництва в Україні. Це означає, що у нас є певні надії на те, що Україна вже пройшла найгірший час впливу на свою економіку світової фінансової кризи і починає помалу відновлювати і реанімувати свої економічні показники і свою економічну ситуацію», - сказала прем`єр-міністр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що позитивним є також той факт, що у червні виробництво харчових продуктів в Україні зросло майже на 1% порівняно з червнем минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні спад промислового виробництва в червні 2009 року порівняно з червнем 2008 року становив 27,5%.

У січні-червні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва склав 31,1%. Водночас, в червні 2009 року проти травня поточного року зафіксовано зростання на рівні 3,1%.