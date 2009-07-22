Піскун: я ще три роки тому казав, що Пукач - в Україні

Народний депутат, колишній генеральний прокурор Святослав ПІСКУН переконаний, що затримання колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА прискорить розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як сказав С.ПІСКУН в інтерв’ю УНІАН, О.ПУКАЧ є досить “важливим елементом у цій справі”. “І я думаю, якщо буде правильно побудоване розслідування, то буде добрий результат”, - додав С.ПІСКУН.

За його словами, “зупинити розслідування цієї справи неможливо”. При цьому він зауважив, що у зв’язку із затриманням О.ПУКАЧА “справа набере нових обертів”.

На запитання, наскільки затримання О.ПУКАЧА може вплинути на хід президентської кампанії і наскільки у цій справі буде задіяний політичний фактор, С.ПІСКУН відповів: “Усе буде залежати від того, що знає О.ПУКАЧ і які свідчення він буде давати”.

Говорячи про гарантування безпеки О.ПУКАЧА, С.ПІСКУН зазначив, що “в нас бувають ситуації, коли може бути серцевий напад”, але підкреслив, що тут важлива роль слідчо-оперативної групи і Генеральної прокуратури України. “Я впевнений, що слідчо-оперативні органи зроблять усе, щоб О.ПУКАЧ був живий і давав покази в суді”, - підкреслив екс-генпрокурор.

За словами С.ПІСКУНА, він “ще три роки тому говорив, що О.ПУКАЧ в Україні, і хоч він і досвідчений оперативник, але все ж таки, як би людина не ховалася, рано чи пізно вона буде знайдена та істина буде встановлена”.

Як сказав С.ПІСКУН, необхідно “привітати слідчо-оперативну групу за затримання О.ПУКАЧА, бо це була дуже непроста, виважена робота”.