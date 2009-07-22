Тимошенко урізала фінансування підготовки до Євро-2012
12:27, 22 липня 2009Політика
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Про рішення повідомив Павленко
|Юрій Павленко
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабміні.
Зокрема, Ю.ПАВЛЕНКО уточнив, що із загального обсягу фінансування у розмірі 126,071 млрд. грн. передбачається виділити 32,923 млрд. грн. з державного бюджету, 6,866 млрд. грн. – з місцевих бюджетів міст-кандидатів, а також інвестиції в обсязі 86,281 млрд. грн.
«У 2009 році з бюджету на реалізацію програми Євро-2012 буде виділено 6,909 млрд. грн., а також 1,765 млрд. грн. з місцевих бюджетів», - сказав міністр.
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