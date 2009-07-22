Тимошенко урізала фінансування підготовки до Євро-2012

Кабінет міністрів скоротив фінансування державної цільової програми з підготовки і проведення Євро-2012 на 22,4% - до 126,071 млрд. грн. у зв`язку з рішенням УЕФА щодо скорочення з шести до чотири кількості міст - кандидатів для прийому Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабміні.

Зокрема, Ю.ПАВЛЕНКО уточнив, що із загального обсягу фінансування у розмірі 126,071 млрд. грн. передбачається виділити 32,923 млрд. грн. з державного бюджету, 6,866 млрд. грн. – з місцевих бюджетів міст-кандидатів, а також інвестиції в обсязі 86,281 млрд. грн.

«У 2009 році з бюджету на реалізацію програми Євро-2012 буде виділено 6,909 млрд. грн., а також 1,765 млрд. грн. з місцевих бюджетів», - сказав міністр.