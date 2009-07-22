Литвин хоче поекспериментувати з ветованим Бюджетним кодексом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має подолати вето Президента на новий Бюджетний кодекс, ухвалений парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За словами В.ЛИТВИНА, Верховна Рада як компромісне рішення повинна ухвалити уточнення до нового Бюджетного кодексу.

«Я пропоную як експеримент на 2010 рік у новому Бюджетному кодексі визначити не 12,5 тис. місцевих бюджетів, а, наприклад, 2 тис. бюджетів. Цей експеримент можна провести у ряді областей і подивитись, як це працює на людей», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, у цій ситуації треба «рухатися далі» і все ж ухвалювати новий Бюджетний кодекс.

Він наголосив, що цей документ дає можливість місцевим бюджетам гарантовано додатково отримати 10 млрд. грн.

В.ЛИТВИН також зазначив, що новий Бюджетний кодекс «на 95% позитивний».

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав би його підписати навіть з урахуванням 5% уточнень до кодексу, які внесені Кабінетом міністрів України і які носять політичний характер.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Цим законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих взаємин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив В.ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч місцевих бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

20 липня Президент застосував право вето до Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».