Тимошенко визначилася з київським губернатором

Кабінет міністрів України рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ призначити головою Київської обласної державної адміністрації мера м. Українка (Київська область) Павла КОЗИРЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА вакантна з травня цього року після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента України.