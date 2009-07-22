Тимошенко визначилася з київським губернатором
13:38, 22 липня 2009Політика
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Рішення ухвалили на Кабміні
Кабінет міністрів України рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ призначити головою Київської обласної державної адміністрації мера м. Українка (Київська область) Павла КОЗИРЄВА.
|Юрій Луценко
Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА вакантна з травня цього року після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента України.
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