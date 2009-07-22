Візит Януковича у Дніпропетровськ був провальним?

Експерти відзначають низьку ефективність передвиборчих поїздок лідера Партії Регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, зокрема, у Дніпропетровськ.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні УНІАН за підсумками поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Дніпропетровська минулого тижня.

Зокрема, дніпропетровський політолог Віктор ПАЩЕНКО зазначив, що якщо оцінювати поїздку як початок передвиборчої президентської кампанії, то вона була не дуже успішною. “У першу чергу тому, що жителі міста дізнались про поїздку з пробок – оскільки перекривалась центральна частина міста”, - зауважив В.ПАЩЕНКО.

Він наголосив, що в ході поїздки В.ЯНУКОВИЧА не було організовано якихось масових зустрічей з дніпропетровцями. “Поїздка пройшла малопомітно. В.ЯНУКОВИЧ не часто приїжджає до Дніпропетровська, і цей приїзд мав би стати більш значною подією, тим більше у світлі майбутніх президентських виборів”, - зазначив політолог.

Дніпропетровський громадській діяч Андрій ДЕНИСЕНКО назвав цю поїздку невдалою. За його словами, приїзд В.ЯНУКОВИЧА виглядав блідо. Він вважає, що можна говорити про дезорганізацію роботи «регіоналів» на місцевому і загальноукраїнському рівні. “Очевидно, що «регіонали» намагаються перетворити Дніпропетровщину на свою базову область… Але на сьогодні можна констатувати, що бліцкріг «регіонів» на Дніпропетровщину, який почався з виламування дверей у сесійній залі обласної ради в 2006 році, зазнав фіаско”, - наголосив він.

Водночас, на думку А.ДЕНИСЕНКА, можна констатувати, що електоральна ситуація у Дніпропетровську виходить з-під контролю В.ЯНУКОВИЧА і керівника обласної організації Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА.

«Також ми спостерігаємо певний розлад серед місцевих «регіоналів» - тут є дві достатньо впливові групи“, - зазначив А.ДЕНИСЕНКО.

Політичний експерт з Дніпропетровська Андрій ЗОЛОТАРЬОВ зауважив, що, спостерігаючи за спілкуванням В.ЯНУКОВИЧА з нечисленними працівниками одного із заводів Дніпропетровська, у нього склалось враження, що “або Віктор Федорович втомився від політики і мріє усамітнитись десь у Міжгірні та пограти у гольф, або О.ЦАРЬОВ втомився... Факт залишається фактом – не дивлячись на великий потенціал Партії регіонів у Дніпропетровську, візит виявися провальним”, - наголосив він.

За словами політичного експерта, поїздка була провальною як в організаційному, так і в технологічному та мас-медійному плані.

А.ЗОЛОТАРЬОВ зауважив, що вже ні для кого не секрет, що представники «регіоналів» у Дніпропетровську перебувають у стані перманентних протиріч один з одним, що також вплинуло на неефективність поїздки. “Для «регіоналів» це досить тривожний сигнал, оскільки Дніпропетровськ у політичному плані є центровим містом і дуже показовим щодо електоральної підтримки”, - зазначив А.ЗОЛОТАРЬОВ.

У свою чергу, дніпропетровський політолог Вадим БАРТКОВ відзначив, що приїзд лідера Партії регіонів у Дніпропетровськ був провальним в першу чергу через серйозне недопрацювання О.ЦАРЬОВА.

«Мас-медійне висвітлення поїздки було вкрай неякісним. Зустрічі з виборцями проходили далеко не у найбільших трудових колективах. Місто не було відпрацьоване належним чином у політичному плані. І навіть навпаки - на кожній вулиці красувались бігборди Юлії ТИМОШЕНКО з її 10-річчям «Батьківщини», проте не було жодного зображення В.ЯНУКОВИЧА”, - зауважив В.БАРТКОВ.

На його думку, приїзд В.ЯНУКОВИЧА не міг пройти інакше, тому що відповідальний за підготовку О.ЦАРЬОВ систематично втрачає організаційні та адміністративні можливості Партії регіонів у Дніпропетровську. «Водночас можливості фракції «регіонів» у міськраді О.ЦАРЬОВ використовує в інтересах свого бізнес-партнера, «лазаренківця» Загіда КРАСНОВА. Більше того, за деякими даними, О.ЦАРЬОВ навіть є партнером З.КРАСНОВА по організації "Громадська сила". При цьому ветерани партії, які саме й розвивали Партію регіонів у Дніпропетровську, завдяки О.ЦАРЬОВУ знаходяться поза політичним процесом», - зазначив експерт.

У свою чергу, заступник голови облради, заступник голови обласної організації Партії регіонів Валерій ХРАМЦОВ не погоджується з такими оцінками експертів.

Він наголосив, що поїздка була ефективною, а зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з жителями міста проходили у теплій атмосфері. “Обласна партійна організація працює у повному єднанні. Якщо виникають дискусії – теоретичні і тактичні – то це пов’язано з тим, як краще побудувати роботу під час виборчої кампанії, інших спорів немає в партії”, - зауважив він.

В.ХРАМЦОВ також не погодився з тим, що приїзд В.ЯНУКОВИЧА до Дніпропетровська був погано прорекламований. “Скажіть, навіщо робити рекламу з робочого візиту?”, - запитав він.

“Лідер приїжджає і зустрічається з партійним активом, навіщо тут реклама”, - наголосив він, додавши, що не розуміє, навіщо піаритись там де, в цьому немає необхідності. “Це не наш стиль, це не стиль лідера”, - сказав В.ХРАМЦОВ.

Згідно з даними опитування Дніпропетровської соціологічної служби, проведеного у місті з 14 по 17 липня, про приїзд В.ЯНУКОВИЧА не знали 74,3% дніпропетровчан. Водночас, підтримати лідера Партії регіонів на президентських виборах готові 21,6% жителів міста. При цьому за прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО готові відати свої голоси 14,5% жителів міста, за лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА - 6,5%.