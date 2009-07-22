Ющенко каже, що Байден дав Україні чіткі сигнали

Одним із результатів візиту віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА до України стало підтвердження стратегічного характеру двосторонніх відносин України та Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, так прокоментував Президент України Віктор ЮЩЕНКО підсумки цієї зовнішньополітичної події сьогодні в інтерв`ю газеті «Сільські вісті».

Президент пояснив, що підтвердження такого статусу двосторонніх відносин було одним із питань, в яких була зацікавлена Україна, що зумовлено приходом нової адміністрації США, а також політикою перезавантаження американсько-російських відносин.

«Результатом візиту – і це вже є сьогоднішня домовленість – є підтвердження стратегічного статусу наших відносин і створення Українсько-Американської Комісії зі стратегічного партнерства. Це базовий формат, в якому відбуватиметься формування порядку денного наших відносин», – сказав Президент. Він окремо зазначив, що буде змінено формат цієї комісії, її не будуть очолювати Президент України і віце-президент США. Нова адміністрація Барака ОБАМИ змінила попередню практику і не створюватиме такого формату з іншими країнами також, зауважив В.ЮЩЕНКО. За прогнозом глави Української держави, комісія розпочне роботу орієнтовно у вересні-жовтні ц. р.

В.ЮЩЕНКО також назвав важливим підсумком візиту Дж.БАЙДЕНА чіткі запевнення американської сторони в тому, що перезавантаження американсько-російських відносин не відбуватиметься на шкоду Україні.

«Було однозначно чітко заявлено, що США не виходять з можливості формування для когось будь-яких привілейованих зон впливу. Це не є принципи демократії, це не є принципи відносин стратегічних, іншими словами, це не допустимо. Учора віце-президент США підкреслив, що така політика не мала, не має і не матиме місця. Український інтерес не постраждає жодним чином від так званої перезарядки американсько-російських відносин», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

У цілому Президент оцінив візит Дж.БАЙДЕНА як надзвичайно успішний.

«У рамках цього візиту Україна отримала ясні, чіткі сигнали і гарантії у питаннях двосторонніх відносин», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Дж.БАЙДЕН перебував з робочим візитом в Україні з 20 по 22 липня.

У ході переговорів В.ЮЩЕНКА та Дж.БАЙДЕНА було досягнуто домовленості про створення Українсько-Американської Комісії зі стратегічного партнерства, перше засідання якої відбудеться восени ц.р.