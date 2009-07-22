Кріль радить уряду створити комплексну систему обліку газу

Народний депутат, голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ наполягає на створенні комплексної системи обліку газу для зниження втрат у розподільчих мережах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це він заявив, коментуючи плани уряду підвищити тарифи на газ.

«За підрахунками фахівців газового ринку, «усушка і утряска», так звані щорічні технологічні та комерційні втрати газу у наших розподільчих мережах, становлять від 2 до 3 мільярдів кубометрів. Це означає, що за найскромнішими підрахунками країна щороку втрачає від 3,5 до 5 млрд. грн.”, - сказав він.

І.КРІЛЬ зауважив, що ці кошти йдуть “комусь у кишеню” за мовчазної згоди найвищих посадовців країни. Він наголосив, що у прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було два шляхи вирішення проблеми у сфері газопостачання – позбавитися паразитуючого на цій галузі бізнесу або залізти у кишеню споживачу, і вона обрала друге. “Уряд замість того, щоб навести лад, підвищує тарифи, які вже сьогодні через кризу багатьом не по кишені», – сказав він.

Депутат зауважив, що уряду потрібно “перестати дерти останню шкіру з власного народу і позбутися паразитів у сфері газопостачання раз і на завжди”.

«Це зробити не так складно. Потрібно просто встановити комплексну систему обліку газу, яка діє у більшості країн Європи, на всіх ділянках газопостачання – від «Нафтогазу» до окремих підприємств теплокомунальної енергетики”, - додав І.КРІЛЬ.