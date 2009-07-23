Тимошенко полетіла до Дніпропетровська

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Дніпропетровська, де проведе виїзне засідання Кабінету міністрів з питань підтримки агропромислового комплексу в період збору врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного виїзного засідання уряду включено 18 питань.

Також у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з роботою ТОВ «Виробниче підприємство «Агроспілка» і держпідприємства «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозбудівництво».

Крім того, прем’єр відкриє виставку «Всеукраїнський день поля – 2009».