Тимошенко полетіла до Дніпропетровська
08:41, 23 липня 2009Політика
1351 0
Уряд проведе виїздне засідання
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Дніпропетровська, де проведе виїзне засідання Кабінету міністрів з питань підтримки агропромислового комплексу в період збору врожаю.
Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного виїзного засідання уряду включено 18 питань.
Також у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з роботою ТОВ «Виробниче підприємство «Агроспілка» і держпідприємства «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозбудівництво».
Крім того, прем’єр відкриє виставку «Всеукраїнський день поля – 2009».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter