У НКРЕ кажуть, що не приймали рішення про підвищення цін на газ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) спростовує інформацію про прийняття постанов щодо підвищення цін на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник відділу зв`язків з громадськістю і міжнародної координації НКРЕ Іван СЛОБОДЯНЮК.

«Таких документів комісія не приймала», – сказав він, ознайомившись з копіями постанов комісії від 9 липня ц.р. NN 811 і 812, які йому надали журналісти.

Водночас начальник управління цінової й тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир СЕМЕНЕЦЬ відмовився прокоментувати інформацію про ухвалення комісією цих постанов.

Нагадаємо, 22 липня газета «Коммерсант-Украина» оприлюднила інформацію про те, що НКРЕ прийняла дві постанови, згідно з якими з 1 вересня на 20% підвищується вартість газу для населення, а з 1 жовтня – для теплокомуненерго (ТКЕ). Згідно з копіями постанов комісії, достовірність яких ставлять під сумнів офіційні представники НКРЕ, регулятор ухвалив рішення про підвищення цін на газ для теплокомуненерго до 1047,34 грн. за тисячу кубометрів з 1 жовтня, а для населення, залежно від диференціації на групи споживання, ціни підвищено в середньому на 20% з 1 вересня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня В.КАЛЬЧЕНКО заявив, що Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) почала вивчати можливість підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня ц.р. За його словами, цим заходом комісія почала виконувати завдання в рамках відповідного доручення Президента України В.ЮЩЕНКА, закріпленого в планах заходів щодо стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від обсягу споживання). Для порівняння: його вартість для промисловості становить 310 дол. за тисячу кубометрів. Різниця між ціною купівлі газу ТКЕ в "Нафтогазу" (1176 грн., або близько 153,7 дол. за тисячу кубометрів) і ціною закупівлі монополією пального в Росії (середньорічна ціна – 228 дол. за тисячу кубометрів) дотується з держбюджету.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО досі заявляла, що вартість пального для населення не ростиме.