У НКРЕ кажуть, що не приймали рішення про підвищення цін на газ
Для населення та ТКЕ
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) спростовує інформацію про прийняття постанов щодо підвищення цін на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник відділу зв`язків з громадськістю і міжнародної координації НКРЕ Іван СЛОБОДЯНЮК.
«Таких документів комісія не приймала», – сказав він, ознайомившись з копіями постанов комісії від 9 липня ц.р. NN 811 і 812, які йому надали журналісти.
Водночас начальник управління цінової й тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир СЕМЕНЕЦЬ відмовився прокоментувати інформацію про ухвалення комісією цих постанов.
Нагадаємо, 22 липня газета «Коммерсант-Украина» оприлюднила інформацію про те, що НКРЕ прийняла дві постанови, згідно з якими з 1 вересня на 20% підвищується вартість газу для населення, а з 1 жовтня – для теплокомуненерго (ТКЕ). Згідно з копіями постанов комісії, достовірність яких ставлять під сумнів офіційні представники НКРЕ, регулятор ухвалив рішення про підвищення цін на газ для теплокомуненерго до 1047,34 грн. за тисячу кубометрів з 1 жовтня, а для населення, залежно від диференціації на групи споживання, ціни підвищено в середньому на 20% з 1 вересня ц.р.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня В.КАЛЬЧЕНКО заявив, що Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) почала вивчати можливість підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня ц.р. За його словами, цим заходом комісія почала виконувати завдання в рамках відповідного доручення Президента України В.ЮЩЕНКА, закріпленого в планах заходів щодо стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України».
Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від обсягу споживання). Для порівняння: його вартість для промисловості становить 310 дол. за тисячу кубометрів. Різниця між ціною купівлі газу ТКЕ в "Нафтогазу" (1176 грн., або близько 153,7 дол. за тисячу кубометрів) і ціною закупівлі монополією пального в Росії (середньорічна ціна – 228 дол. за тисячу кубометрів) дотується з держбюджету.
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО досі заявляла, що вартість пального для населення не ростиме.