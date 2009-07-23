У Ющенка бояться, що Кабмін «профуфукає» кредит МВФ

Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК не має сумніву, що Президент Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом, може, навіть сьогодні, підпише лист про наміри щодо співпраці з МВФ, підписаний раніше прем`єр-міністром, в.о. міністра фінансів і головою Нацбанку.

Про це О.ШЛАПАК сказав кореспондентові УНІАН сьогодні в Дніпропетровській області перед початком виїзного засідання Кабінету міністрів.

«Президентові вже направили завізований документ (лист на адресу МВФ - УНІАН), але, оскільки я тут, я поки що не знаю, підписано його чи ні. На мою думку, Президент підпише», - сказав О.ШЛАПАК.

Водночас він відзначив, що В.ЮЩЕНКО не проти того, щоб черговий транш в 3,3 млрд. дол. в повному обсязі було спрямовано на покриття дефіциту бюджету.

«Однак не просто на покриття дефіциту бюджету, а на ті 1,9 млрд. дол., що необхідні для того, щоб в серпні і вересні розрахуватися по зовнішньому боргу. Щоб не вийшло так, що ці гроші ми зараз “профуфукаємо” – продамо, отримані гроші спрямуємо на інші проблеми бюджету, а їх дуже багато, а потім знову скажемо, що грошей немає, і давайте десь шукати, і давайте шукати, де придбати 1,9 млрд. дол. Тому початкова установка, що 3,3 млрд. дол. залишається вам (уряду - УНІАН), щоб ви 1,9 млрд. дол. погасили зовнішню заборгованість, а рештою грошей, будь ласка, порядкуйте, як вважаєте за потрібне», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також відзначив, що, за його інформацією, Рада директорів МВФ не заперечуватиме проти того, щоб черговий транш кредиту було спрямовано на покриття дефіциту бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня на засіданні уряду було затверджено лист намірів до Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як відзначила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, це дуже важкий документ, який відпрацьовувався кілька тижнів, при цьому було нелегко знаходити компроміс по документу. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ухвалення відповідного рішення «дає можливість залучити сьогодні ті валютні ресурси, які дадуть змогу утримувати гривню стабільною».

«Сьогодні уряд, розглянувши цей лист, узгоджував його і дав право прем`єр-міністрові і міністрові фінансів підписати його», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, коригування програми співпраці з МВФ пов`язане з макроекономічними показниками – рівнем інфляції, ВВП, обсягом дефіциту бюджету.

У свою чергу, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ у коментарі журналістам після засіданні уряду сказав, що лист про наміри розглянуто і при цьому «дано згоду прем`єр-міністрові і мені доопрацювати цей документ з урахуванням тієї переговорної позиції, яка має бути завершена (з МВФ – УНІАН), і за наслідками доопрацювання підписати цей лист про наміри».

І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що переговори з МВФ тривають. За його словами, основні вимоги МВФ до цьому траншу «не сказав би, що такі, які Україна не може виконати».

Довідка УНІАН. МВФ в листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол. 12 травня до України надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу у розмірі 1,5 млрд. дол. спрямовано безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що третій транш має становити 3,2 млрд. дол., четвертий – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.