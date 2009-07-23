Грузинські депутати влаштували Байдену бурхливі овації

США не збираються налагоджувати відносини з Росією за рахунок ущемлення інтересів Грузії.

Про це заявив віце-президент США Джозеф БАЙДЕН, виступаючи сьогодні в Тбілісі перед парламентом Грузії, передає інформагентство "Новости Грузия".

«Мій візит (у Грузію) спеціально запланований після візиту Барака ОБАМИ до Москви, і це - відповідь на багато заяв, що відносини між США і Росією відновляться за рахунок територіальної цілісності Грузії. Це не так», - сказав Дж.БАЙДЕН під бурхливі овації депутатів.

Він наголосив, що американська адміністрація дотримується принципів, що суверенна та демократична країна сама повинна обирати собі партнерів.

«Закінчився той час, коли хтось міг диктувати свої умови іншим державам. Зараз не XIX століття. А в XXI столітті теорії розділення світу немає місця. Я можу точно сказати, що ми ніколи не визнаємо незалежність Південної Осетії й Абхазії. Ми закликаємо Росію поважати наше рішення, рішення міжнародного співтовариства і вивести свої війська і дотримуватися угоди про невідновлення вогню», - сказав Дж.БАЙДЕН, наголосивши, що виступає не тільки від свого імені, «а й від імені Президента США та всієї Америки».

Дж.БАЙДЕН нагадав, що був у Грузії торік у серпні. «Я чув грім артилерії і чув, як літали літаки. Тоді я висловив підтримку Грузії від імені Сенату США і сьогодні я повторюю те саме», - заявив віце-президент США.