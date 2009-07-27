Патріарх Кирило вже отримав заряд енергії

Предстоятель РПЦ Патріарх КИРИЛО одразу після молебню на Володимирській гірці приїхав до Києво-Печерської лаври, яку раніше характеризував як велику святиню, «відвідування якої дає такий заряд духовної енергії, яким ще довго потім живеш».

Як повідомляє прес-центр візиту Патріарха, він раніше згадував, що «тут – перша кафедра Предстоятелей Руської Церкви. Звідсіля, від найдревнішої нашої святині - Успенської Києво-Печерської лаври - по всій Русі розповсюдилось чернецтво, а з ним - віра, писемність, культура. Тут же зародились наше літописання, богослов’я, книжність».

«Коли я за традицією отримував при інтронізації жезл святого митрополита Петра як символ духовної влади з рук Блаженійшого Митрополита ВОЛОДИМИРА, я відчув внутрішню потребу якнайскоріше відвідати Київ, «святу землю» нашої Церкви, вклонитися мощам Печерських преподобних…» - зазначав неодноразово Патріарх КИРИЛО.

Першоієрарха зустрічали біля Ближніх печер архієреї Української Православної Церкви, зокрема намісник Києво-Печерської лаври архієпископ Вишгородський ПАВЛО, який звернувся до Патріарха з вітальним словом.

Потім Святіший завітав до Хрестовоздвиженського храму, де помолився перед чудотворною Успенською іконою Пресвятої Богородиці. Також Патріарх сфотографувався з братією обителі.