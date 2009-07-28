Ющенко утворив дві делегації для переговорів з МБРР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Перша програмна позика на реабілітацію фінансового сектору).

Згідно з розпорядженням Президента, главою делегації призначено першого заступника міністра економіки України Анатолія МАКСЮТУ.

Також затверджено директиви делегації України на переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику.

Даним розпорядженням також уповноважено міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА на підписання Угоди про позику (Перша програмна позика на реабілітацію фінансового сектору) між Україною та МБРР, а також листа про фінансові та економічні дані.

Іншим розпорядженням Президент утворив делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та МБРР. Главою делегації призначено заступник міністра палива та енергетики України Сергія ПАВЛУША.

Також затверджено директиви делегації на переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та МБРР.

Міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА уповноважено на підписання Угоди про позику (Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та МБРР.