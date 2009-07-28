МВФ сьогодні вирішує, чи давати Україні третій транш

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 липня на своєму засіданні планує розглянути питання про виділення Україні третього траншу кредиту stаnd-by у розмірі 3,3 млрд. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в МВФ.

Як повідомляв УНІАН, уряд України просив МВФ розглянути питання про виділення коштів на поточному тижні.

На сьогоднішній день в Україні практично виконані основні вимоги для надання чергового траншу відповідно до переглянутої на початку липня програми співпраці: триває рекапіталізація банків, ухвалено рішення про підвищення тарифів на газ для населення на 20% з вересня 2009 року, ухвалено закон, що регулює питання з оздоровлення банківської системи в умовах кризи.

Крім того, Президент України, прем`єр-міністр, голова Національного банку і в.о. міністра фінансів підписали Лист про наміри із співпраці, в якому висловили єдину позицію про те, що вся сума траншу має бути спрямована на покриття дефіциту Держбюджету.