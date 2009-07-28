Кирил розказав Тимошенко, навіщо він приїхав в Україну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з Патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ відносини між церквою та державою, питання духовного відродження та повернення наших народів до християнських цінностей, проблеми православ`я в Україні.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, зустріч глави уряду з Предстоятелем Російської православної церкви відбулась учора в Києво-Печерській Лаврі.

„Я приїхав, щоб молитися разом з людьми, тому що я вірю в надзвичайну силу молитви”, - зазначив Патріарх КИРИЛО на початку зустрічі.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що „в такий складний момент, коли усі країни, не тільки Україна, переживають важкі часи, людям потрібні сила волі, сила духу, надія”.

Як зазначається у повідомленні, Ю.ТИМОШЕНКО підтримує постійний діалог з українськими релігійними лідерами. Зокрема, нещодавно у Кабінеті міністрів вона зустрічалась із Всеукраїнською радою церков.

Минулого тижня Ю.ТИМОШЕНКО відвідала Предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира ГУЗАРА.

Протягом року прем`єр-міністр мала кілька зустрічей із Предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Патріархом ФІЛАРЕТОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО також зустрічалася із Предстоятелем Української автокефальної православної церкви МЕФОДІЄМ під час наради, де обговорювалася передача УАПЦ Андріївської церкви.

Наприкінці минулого року прем’єр-міністр провела зустріч із Предстоятелем УПЦ Московського патріархату ВОЛОДИМИРОМ.