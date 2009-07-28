Виплати «Юлиних тисяч» знову відклали - на невизначений строк

Виплата компенсацій із знецінених радянських вкладів, яку виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ обіцяв почати в червні, а потім у липні, знову відтерміновується.

Про це газеті «Сегодня» (№159 від 28 липня) повідомила співробітник прес-служби Міністерства фінансів України Катерина УСТИМЕНКО.

Причому, відзначає видання, виплата компенсацій відтерміновується на невизначений строк - у Мінфіні відмовилися навіть спрогнозувати, коли можуть переказати гроші Ощадбанку, через який їх виплачують.

Не прояснили ситуацію і в Ощадбанку — там також нічого не відомо, окрім одного: відповідно до постанови Кабінету Міністрів останній день видачі компенсацій — 25 грудня.

Проте прогнози у економістів песимістичні. Вони кажуть, що цих грошей вкладники можуть і не дочекатися (у держбюджеті-2009 закладено на компенсації лише 250 млн. грн. проти 6,4 млрд. грн., виплачених у 2008 році).

На думку народного депутата України Ксенії ЛЯПІНОЇ, «цих грошей немає і бути не може». Вона вважає, що зараз, коли відбувається оздоровлення банківської сфери, на яку уряд з потугами знаходить кошти, «виплата навіть 250 млн. вкладникам виглядатиме, м`яко кажучи, зухвало».

Крім того, відзначила К.ЛЯПІНА, побічно про те, що «тисячі» не буде, свідчить і прийнятий закон «Про оздоровлення банків». За її словами, проблемні кредити й проблемні депозити всіх банків хочуть зосередити в одній установі, яка з ними розбиратиметься. Тому цілком ймовірно, додала вона, що «згорілі» радянські вклади опиняться в тому ж банку і їх чекає доля облігацій держпозики сталінського періоду, які реструктуризували і виплачували близько 40 років.

За оцінками аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра ЖОЛУДЯ, Кабмін може розраховувати на серйозне пожвавлення попиту на світовому ринку металу до кінця року, що дасть значні надходження до бюджету. «І лише тоді прем`єр зможе викроїти на «тисячу» 250 млн. грн. і кинути їх, як свою останню гранату, у вогонь передвиборчих баталій. Але вірогідність цього — не більш як 10%», - вважає експерт.