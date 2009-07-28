Тимошенко розмовляє з селянами по телефону

Уряд України планує істотно спростити процедуру купівлі зерна у селян Аграрним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання аграріїв під час телефонної «гарячої лінії».

Вона дала доручення міністерствам економіки та аграрної політики до завтрашнього засідання уряду підготувати відповідні проекти нормативних актів.

Прем`єр підкреслила, що потрібно істотно скоротити кількість документів, необхідних для того, щоб селяни змогли продавати зерно Аграрному фонду.

Вона зазначила, що слід залишити три документи, які мають бути подані до Аграрного фонду для продажу зерна: заявка на продаж зерна, довідка хлібінспекції про якість зерна й довідка з елеваторів або складів, що підтверджує обсяг зерна для продажу.