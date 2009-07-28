Томенко каже, що Тимошенко - як Хайфа

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що до осені в Україні буде відносна політична та економічна стабільність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Переяслав-Хмельницького на Київщині.

“До осені в Україні буде відносна політична та економічна стабільність”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР зауважив, що в силу об’єктивних обставин реальна президентська виборча кампанія розпочнеться у вересні поточного року. Крім того, додав він, діяльність уряду та ухвалення парламентом закону, що регулює роботу банківської сфери, є вагомим сигналом “для певного заспокоєння фінансової сфери та отримання наступного траншу МВФ”.

Характеризуючи, яким чином поводитимуть себе в цей період відомі політики, що балотуватимуться в Президенти, М.ТОМЕНКО зауважив, що в даному випадку можна перефразувати відомий в Ізраїлі вислів “Єрусалим молиться, Тель-Авів відпочиває, а Хайфа працює”. “В нашому випадку, якщо перефразувати цей вислів по відношенню до України, то у нас одна частина політиків молиться, ще більша категорія відпочиває, а ТИМОШЕНКО працює”, - сказав заступник голови Верховної Ради.