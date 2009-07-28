Філарет коментує заяву Кирила: Господь терпить до часу

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ спростував слова Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА про існування в Україні єдиної Помісної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ФІЛАРЕТ заявив, виступаючи під час святкової літургії біля пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру на Володимирській гірці з нагоди Дня Хрещення Руси-України.

“Говорячи про єдину помісну церкву в Україні, КИРИЛ мав на увазі Російську православну церкву, але нам в Україні треба мати свою Помісну православну церкву”, - зазначив ФІЛАРЕТ.

“Все, що будується на неправді, рано чи пізно буде зруйновано, бо Господь терпить до часу”, - зазначив Патріарх.

“Хто каже, що з ним Бог, а насправді Божі заповіді не виконує, не любить своїх братів та сестер, з таким Бога немає”, - додав Патріарх.

ФІЛАРЕТ також закликав віруючих подолати “гріх, який розділяє нас”. “Бо гріх – це те, що розділяє”, - додав Патріарх. “І для того, аби ми побудували єдину Помісну православну церкву, нам треба любити”, - зазначив він.

“Господь побачить, що ми любимо, любимо наших супротивників, і тоді Господь зглянеться на наші молитви”, - наголосив ФІЛАРЕТ.

Як повідомляв УНІАН, під час спільної з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ церемонії покладання квітів до пам`ятника жертвам Голодомору 27 липня Патріарх КИРИЛ заявив, що на сьогодні в Україні вже є Помісна православна церква. “Є Помісна церква в Україні, якби її не було – не було б сьогодні України”, - сказав КИРИЛ.

Але, за його словами, на тілі цієї церкви утворилися рани, які потрібно заліковувати. При цьому, за словами КИРИЛА, зцілення прийде тоді, коли ми слідуватимемо певним істинам.

Патріарх КИРИЛ зазначив, що першою з них є те, що паствою церковною є всі хрещені православні люди, незалежно від їхньої політичної орієнтації, від їхніх симпатій або антипатій, від їхнього розуміння історії.

“Це все паства єдиної помісної церкви. Якщо ми не проектуватимемо на наше церковне життя наші політичні уподобання, то ми звільнимо нашу дискусію від того фону, який сьогодні так обтяжує роздуми про майбутньому православ`я в Україні”, - заявив Патріарх КИРИЛ.