Томенко просить не закривати єдину українську телепрограму в Польщі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до віце-маршалка Сейму Республіки Польща Єжи ШМАЙДЗІНСЬКОГО з проханням не допустити закриття теленовин українською мовою на Польському публічному телебаченні TVP.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховної Ради України, відповідний лист був направлений М.ТОМЕНКОМ сьогодні.

В листі віце-спікер зазначає, що він цього тижня був поінформований про прийняте керівництвом Польського публічного телебачення TVP рішення щодо закриття із серпня поточного року програми теленовин українською мовою.

М.ТОМЕНКО зауважив, що на сьогоднішній день це єдина україномовна програма, яка транслюється на всій території Польщі. Заступник голови ВР зауважив, що весь хід міжпарламентського співробітництва між Україною і Польщею за останній час засвідчив можливість пошуку компромісу з будь-яких питань, якщо це сприятиме формуванню та розвитку контактів між нашими незалежними державами і суверенними народами.

“Враховуючи вищенаведене, прошу Вашого сприяння у збереженні програми українських новин на Польському публічному телебаченні TVP, що відповідатиме духу добросусідського ставлення до прав української діаспори та території Польщі”, - зазначається у листі.