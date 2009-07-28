Патріарх Кирил: облуда історична закладає диявольську облуду

Спроби переписати історію на догоду політичній кон`юнктурі небезпечні і приречені на провал, сказав Патріарх Московський Кирил, виступаючи ввечері у вівторок в прямому ефірі телеканал "Інтер".

Так патріарх відповів на запитання щодо спроб "переписати історію країни на догоду новим кон`юнктурним міркуванням, і зокрема, особливо, історію Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни".

"Я погано ставлюся до таких спроб", - сказав Кирил.

Він нагадав, що "спроби дати упереджений історичний коментар, перекрутити зміст історичних подій є не тільки надбанням сьогоднішнього дня", це намагалися зробити і більшовики, і нацисти. "Але просте запитання - до чого це все призвело? До краху. І до краху цих історичних шкіл, і до краху режимів", - зазначив Кирил, додавши, що "облуда історична породжує облуду сучасного життя".

"На облуді не можна будувати людське благополуччя, на облуді неможливо побудувати щастя. Якщо ми створюємо помилкові історичні концепції, ми диявольську облуду (а диявол - батько облуди) закладаємо в основу буття народу. Такі експерименти не проходять. Вони завжди проваляться, ці експерименти, але крах їх, на жаль, тягне за собою людські жертви, в прямому і у переносному розумінні цього слова", - наводить його слова РІА "Новости".