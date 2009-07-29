У Ющенка бачать три достатні умови, щоб Москва заспокоїлася

Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає чергове виділення траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), останні домовленості з Єврокомісією і міжнародними фінансовими інститутами, а також реформи газового ринку України достатніми умовами для проведення розрахунків за російський газ до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Це ті три достатні умови, щоб до кінця року вирішувати всі питання щодо розрахунків за газ», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що «хотілося б вірити, що уряд і НАК «Нафтогаз України» припинять таємні переговори з офшорними компаніями, такими як «Трійка-Діалог» і Squаre Capital, щодо багатомільярдних кредитів, які ляжуть тягарем на економіку України».

«Сподіваємося, що уряд одумається і припинить такі переговори», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Києві відбувся третій (завершальний) раунд консультацій з Єврокомісією, за результатами яких Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд і НАК «Нафтогаз України» невідкладно здійснити практичні дії щодо швидкої реалізації домовленостей з ЄК і міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання кредитів для оплати закачування газу в ПСГ на вигідних умовах і за прозорою схемою.

Разом з тим, Секретаріат Президента застеріг уряд від залучення кредитів «Нафтогазом України» на непрозорих умовах.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, згідно з наявною в Секретаріаті Президента інформацією, є всі підстави говорити про те, що уряд веде переговори з офшорними компаніями для отримання кредиту НАК «Нафтогаз України». Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що, за інформацією ЗМІ, уряд веде переговори з російською інвестиційною компанією «Трійка Діалог» про залучення кредиту для НАК «Нафтогаз України».

20 липня на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд України веде переговори про залучення кредиту НАК "Нафтогаз України" "в рамках законодавства".

28 липня ц.р. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту stand-by у розмірі 3,3 млрд. дол. Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, 29 липня, висловила надію, що ці кошти надійдуть до України вже цього тижня.