Кужель розказала, як на ринках хитрять

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив положення про державні вимоги щодо організації діяльності продовольчих і непродовольчих, а також змішаних ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Олександра КУЖЕЛЬ.

Вона зазначила, що цих вимог мають обов`язково дотримуватися органи місцевого самоврядування при відкритті, а також контролі за роботою ринків.

О.КУЖЕЛЬ зазначила, що в документі визначено поняття ринку, оскільки на сьогоднішній день господарі ринків знаходять способи ухилятися від встановлених платежів до бюджету.

«Стали хитрити. Є ринок, вони (господарі) називають вже не ринок, а торговий комплекс. І що відбувається – вони не платять ринковий збір до місцевого бюджету, а як ринок стояв, так він і є. Зараз вони вже цього робити не зможуть», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Крім того, вона повідомила, що згідно з документом господарем ринку може бути лише юридична особа для того, щоб були неможливі махінації з платою необхідних платежів до бюджету.

Крім того, якщо найняті робітники працюють на ринку більше 30 днів, то з ними в обов`язковому порядку необхідно укладати договори.

Також документом визначено, що при реконструкції ринку за рік його господареві необхідно узгодити це питання з органами місцевого самоврядування.

«Коли господар ринку хоче робити реконструкцію, що він робить, він виганяє людей з ринку, тобто позбавляє їх робочих місць. Ми написали, що реконструкція повинна бути за рік узгоджена, вона повинна дати можливість, щоб місцеві органи влади надали нові торгові місця – тобто ми даємо захист людям, щоб він (господар) за один день не прийшов і не сказав, що він починає реконструкцію і виганяє людей», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Вона також повідомила, що у разі скорочення робочих місць на ринку через органи місцевої влади господар ринку має знаходити нові робочі місця для людей.

Також, зазначила О.КУЖЕЛЬ, в документі містяться норми щодо недопущення несанкціонованої торгівлі, яку часто «кришують силові структури».

Документом також визначається можливість організації тимчасових ринків.

О.КУЖЕЛЬ зазначила, що прийнятий сьогодні документ дуже чекають підприємці і працівники ринків, у чому вона переконалася особисто під час спілкування з ними в різних регіонах України.

Крім того, вона повідомила, що на сьогоднішньому засіданні КМУ планується прийняти ще кілька постанов щодо удосконалення умов для ведення підприємницької діяльності.

Вона висловила своє величезне задоволення тим, що їй вдалося підготувати всі ці рішення з урахуванням побажань підприємців.