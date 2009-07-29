Патріарх Кирил прибув на Донбас помолитися за шахтарів

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ заявив, що прибув на Донбас помолитися за шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після прильоту до аеропорту міста Донецька.

«Я б хотів передати благословення всім жителям Донбасу, можливо, особливо, шахтарям», - сказав Патріарх. Він розповів, що йому доводилося в житті спускатися в шахту, і це справило на нього незабутні враження. «Мені доводилося в житті спускатися в шахту, це було на Шпіцбергені, - розповів КИРИЛ. - І ось коли я вийшов із шахти на поверхню, то сам собі сказав, що праця шахтаря, напевно, одна з найважчих, що є на землі. Але разом з тим це така потрібна праця, люди видобувають вугілля, дають нам тепло, світло, енергію». При цьому Патріарх додав, що «дуже часто в цій енергії - частинка людських трагедій, тому мені б хотілося помолитися і за шахтарів Донбасу, за їхні сім`ї, за людей, які в непростих умовах видобувають собі хліб насущний і роблять таку необхідну для країни справу».