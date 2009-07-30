Медведько відмовив вдові Гонгадзе у відводі слідчого

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО прийняв рішення не змінювати склад слідчої групи, що розслідує справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Як зазначили в прес-службі, рішення прийнято на підставі статей 58, 60 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також в Генпрокуратурі зазначили, що таке рішення за заявою адвоката вдови Г.Гонгадзе Валентини ТЕЛИЧЕНКО прийнято на підставі того, що вона не вказала факти, які можуть бути підставою для відводу слідчої групи.

У свою чергу В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що ще не отримала відповіді від Генпрокуратури, «але відмова означає, що генеральний прокурор не бачить тих порушень Кримінально-процесуального кодексу, які існують, не помічає політичної заангажованості заяв свого заступника Миколи ГОЛОМШИ і не дбає, щоб виявити замовників вбивства, а переймається тим, щоб закрити справу, покаравши серед організаторів і замовників лише ПУКАЧА».

Як повідомляв УНІАН, адвокат вдови журналіста Георгія Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що 29 липня звернулася до генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА із заявою про відвід слідчого у справі розслiдування вбивства Г.Гонгадзе Олександра ХАРЧЕНКА та з проханням усунути від розслідування справи заступника генпрокурора Миколу ГОЛОМШУ.

При цьому вона повідомила, що вважає за необхідне, щоб цю справу продовжив розслідувати заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН. За словами адвоката, на даний час «брак професійності слідчих ставить під загрозу спроможність обвинувачення в суді».