Уряд відновив кількість бюджетних місць у вузах

За ініціативи Міністерства освіти і науки та за підтримки Міністерства економіки і особисто міністрів Івана ВАКАРЧУКА та Богдана ДАНИЛИШИНА вчора уряд відновив обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів та магістрів на рівні минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, відповідні зміни внесено до розпорядження Кабінету міністрів України № 416 від 14 квітня 2009 року, яким передбачалося скорочення державного замовлення.

Також скасовано скорочення держзамовлення на навчання в докторантурі.

Такий крок дасть можливість випускникам-бакалаврам продовжити навчання за державні кошти, що особливо важливо для підтримки молоді в умовах кризи, наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, скорочення держзамовлення і обсягів набору до навчальних закладів передбачено розпорядженням Кабміну №416 від 14 квітня 2009 р. «Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів у 2009 р.». Було передбачено скорочення державного замовлення на підготовку магістрів та спеціалістів на 10%, а докторантури — вдвічі.

Міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК тоді заявляв, що скорочення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах відбувається через кризу.