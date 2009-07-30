Уряд відновив кількість бюджетних місць у вузах
Криза - причина в обох випадках
|Іван Вакарчук
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, відповідні зміни внесено до розпорядження Кабінету міністрів України № 416 від 14 квітня 2009 року, яким передбачалося скорочення державного замовлення.
Також скасовано скорочення держзамовлення на навчання в докторантурі.
Такий крок дасть можливість випускникам-бакалаврам продовжити навчання за державні кошти, що особливо важливо для підтримки молоді в умовах кризи, наголошується у повідомленні.
Як повідомлялося, скорочення держзамовлення і обсягів набору до навчальних закладів передбачено розпорядженням Кабміну №416 від 14 квітня 2009 р. «Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців і науково-педагогічних кадрів у 2009 р.». Було передбачено скорочення державного замовлення на підготовку магістрів та спеціалістів на 10%, а докторантури — вдвічі.
Міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК тоді заявляв, що скорочення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах відбувається через кризу.