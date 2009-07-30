Лавров: російські дипломати - не шпигуни

Україна не пред`явила Росії жодних доказів ведення російськими дипломатами діяльності, що не відповідає їхньому статусу.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ журналістам у Душанбе, передає РІА «Новости».

«Жодних фактів шпигунства (з боку російських дипломатів) нам не пред`явлено українською владою. Їх просто не існує, ми твердо це знаємо», - сказав міністр.

За його словами, українська влада повелася несерйозно і непрофесійно.

"Якось несерйозно все це, непрофесійний підхід. Вирішили провокацію влаштувати і то до кінця не можуть. Дивно це і сумно", - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ОГРИЗКО висловив думку, що держава має жорстко реагувати на протиправну діяльність на своїй території осіб, які прикриваються дипломатичним статусом.

“Не можна порівнювати те, що роблять ці так звані російські дипломати, з тим, що сьогодні намагаються у відповідь вислати з Росії двох українських дипломатів, які жодним чином не порушили ніяких положень Віденської конвенції», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він переконаний, що «це така давня радянська, «совкова», «махрова» практика реакції на абсолютно законні дії держави».

«Країна, що висилає шпигунів, діє відповідно до Віденської конвенції. У відповідь висилають абсолютно невинних дипломатів, які займаються своєю роботою», - сказав він.

29 липня Департамент преси і друку МЗС РФ розповсюдив повідомлення, в якому було сказано, що Посол України в Москві Костянтин ГРИЩЕНКО був запрошений в МЗС Росії, де відбулася його бесіда зі статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ.

«Посол України був поінформований, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників Посольства України в Москві. При цьому рішення російської сторони стосовно генерального консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності також буде припинено», - повідомляв МЗС.

Сьогодні, 30 липня, виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС України вже одержав від Росії офіційний документ, в якому говориться про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.

24 липня ЗМІ повідомили, що МЗС України відкликав акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, який опікувався діяльністю Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, писали ЗМІ.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилка російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.